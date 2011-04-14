T24 LogoT24 Logo
Gündem

ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 11 YARALI KIRKLARELİ (A.A)

14 Nisan 2011 16:09

-ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 11 YARALI KIRKLARELİ (A.A) - 14.04.2011 - Kırklareli'de askeri aracın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki birlikten, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesindeki atış alanına gitmek üzere yola çıkan Piyade Er Bekir Demir'in kullandığı askeri midibüs, İnece beldesi girişindeki virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan aralarında subay, astsubaylar ve erlerinde bulunduğu 11 kişi, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralılardan 2'sinin servislere yatırıldığını, 5'inin acilde müşahede altına tutulduğunu, 4'ünün de ayakta tedavi edildiğini belirtti. Bu arada, Kırklareli Valisi Mustafa Yaman ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Sinan Yayla, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24