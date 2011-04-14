-ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 11 YARALI KIRKLARELİ (A.A) - 14.04.2011 - Kırklareli'de askeri aracın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki birlikten, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesindeki atış alanına gitmek üzere yola çıkan Piyade Er Bekir Demir'in kullandığı askeri midibüs, İnece beldesi girişindeki virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan aralarında subay, astsubaylar ve erlerinde bulunduğu 11 kişi, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralılardan 2'sinin servislere yatırıldığını, 5'inin acilde müşahede altına tutulduğunu, 4'ünün de ayakta tedavi edildiğini belirtti. Bu arada, Kırklareli Valisi Mustafa Yaman ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Sinan Yayla, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı.