-ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT DİYARBAKIR (A.A) - 04.10.2010 - Diyarbakır'da askeri aracın devrilmesi sonucu bir onbaşı şehit oldu. Diyarbakır-Silvan karayolunun 40. kilometresinde personel taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu Jandarma Komando Onbaşı Akın Sevli (20) hayatını kaybetti. Sevli'nin cenazesi, Diyarbakır Asker Hastanesinde düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla memleketi Kayseri'nin Talas ilçesine gönderildi. Cenazenin ikindi namazını müteakip, Kuruköprü kasabasında toprağa verileceği belirtildi. Basın mensuplarının alınmadığı cenaze törenine, Vali Mustafa Toprak ve askeri yetkililer katıldı.