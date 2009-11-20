Askeri araç devrildi: 1 şehit

Ağrı'dan Erzurum istikametine doğru ilerleyen askeri araç, önüne yaban domuzu çıkması sonucu şarampole yuvarlandı. 1 astsubay şehit olurken 7 asker de yaralandı.



Ağrı'da askeri aracın devrilmesi sonucu 1 astsubay şehit oldu, 7 asker yaralandı.



Erzurum istikametinden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen askeri araç, yola aniden çıkan yaban domuzu nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı.



Kazada, Kıdemli Üstçavuş Mustafa Akar (28) olay yerinde şehit oldu. Askeri personel oldukları bildiren Davut Acar (29), Ahmet Doğan (35), Şeref Birinci (29), Mehmet Çingay (20), Halit Özer (29), Nusret Duman (29) ve Murat Hizlan (29) ise yaralandı.

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Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.