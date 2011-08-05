-ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ASKER ŞEHİT GAZİANTEP (A.A) - 04.08.2011 - Gaziantep'te, askeri bir aracın devrilmesi sonucu, 1 asker şehit oldu, 1 asker de ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait kışlada, seyir halindeki bir tanker devrildi. Kazada piyade erler Tamer Dost (21) ve Burak Varol (21) ağır yaralandı. Askeri ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden Tamer Dost, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Piyade Er Burak Varol ise iç kanama teşhisiyle ameliyata alındı. Sakarya doğumlu olan Tamer Dost'un cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Çok sayıda askerin kan vermek için hastaneye gittiği öğrenildi.