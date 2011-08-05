T24 LogoT24 Logo
Gündem

ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ASKER ŞEHİT GAZİANTEP (A.A)

05 Ağustos 2011 00:40

-ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ASKER ŞEHİT GAZİANTEP (A.A) - 04.08.2011 - Gaziantep'te, askeri bir aracın devrilmesi sonucu, 1 asker şehit oldu, 1 asker de ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait kışlada, seyir halindeki bir tanker devrildi. Kazada piyade erler Tamer Dost (21) ve Burak Varol (21) ağır yaralandı. Askeri ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden Tamer Dost, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Piyade Er Burak Varol ise iç kanama teşhisiyle ameliyata alındı. Sakarya doğumlu olan Tamer Dost'un cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.  Çok sayıda askerin kan vermek için hastaneye gittiği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24