Askeri ambulans kaza yaptı: 14 yaralı

Amasya'da askeri ambulansın minibüsle çarpışması sonucu 1'i sivil 13 asker yaralandı.

Hastaneden döndüğü öğrenilen Hakan Güven'in kullandığı askeri ambulans, İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda Halil İbrahim Altunok(63) yönetimindeki minibüsle çarpıştı.Kazada, 1 sivil ve 13 asker yaralandı.

Kazada ambulans sürücüsü Güven ile Uzman Çavuş Mustafa Çapaklı ile erler Emrah Nalbant, Aziz Yücel, Ferman Baran, Mustafa Giray, Talat Yavaş, Sadık Tufan, Ozan Karacaoğlu, Yusuf Yakar, Mevlüt Ferhat, Aydın Alan, Yusuf Özeren ve Cuma Akgündüz yaralandı. Minibüs sürücüsü Altunok ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası hastaneye 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli çok sayıda subay ve astsubay gelerek erlerin sağlık duruma hakkında yetkililerden bilgi aldı.