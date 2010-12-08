-ASKERİ ALANDAKİ ŞÜPHELİLERE GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 07.12.2010 - Maltepe'de askeri alanda kalan ormanlık bölgeye giren şüpheli minibüsteki 2 kişi, devriye görevi yapan polis ekiplerince gözaltına alınırken, 4 kişi kaçtı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Başıbüyük mevkisindeki askeri bölge sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda park halinde bulunan 34 GSM 18 plakalı minibüsü fark etti. Aracın park ettiği ormanlık alanı çevreleyen tel örgülerin demir makaslarla kesildiğini belirleyen ekipler, ormanlık alana girerek minibüse yöneldi. Polis ekiplerinin geldiğini gören minibüsteki 6 kişi yaya olarak kaçmaya başladı. Bu kişilerden V.A. ile Z.A, kovalamaca sonucu yakalanırken, diğer 4 kişi kaçarak izini kaybettirdi. Gözaltına alınarak Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezine götürülen şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda, terör örgütü El Kaide'ye yardım ve yataklık yapmak suçundan arandıkları ortaya çıktı. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, arazide sökülen demir elektrik direkleri ile bunlara ait elektrik kabloları bulundu. Bu kişilerin dikkat çekmemek için minibüsün ön camına belediye görev aracı yazısı koydukları görüldü. Kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.