Askere yeni düzenleme yok



T24 - Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Arınç, 'Askerlerin Başbakan’ın izniyle soruşturmaya tabi tutulmasıyla ilgili bir düzenlemenin olmadığını' söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç kurulda Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in bazı kanun taslakları hakkında sunumlar yaptığını, bu kanun taslaklarının tamamının imzaya açıldığını söyledi. Arınç, ayrıca hükümet üyelerinin bakanlıklarına ilişkin güncel konularla ilgili Kurul üyelerine bilgiler sunduğunu da sözlerine ekledi.

'Ön alıcı tedbirler alınıyor'

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arınç, sabah saatlerinde Yargıtay binası önünde patlatılan ses bombasına ilişkin İçişleri Bakanı’nın elde edilen son bilgileri Kurul üyelerine aktardığını kaydetti.

Arınç, patlama ile ilgili “Bakanlar Kurulu’nun başlamasına yakın bir zamanda meydana geldi. Bina olarak da çok yakın bir yerdeyiz. İçişleri Bakanımız da olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini ifade etti. Bir patlayıcı söz konusu. Ses bombası olarak ifade ediliyor. Mobese kayıtlarından ve görgü tanığı olabilecek kişilerin ifadelerine başvurulmak suretiyle fail ve ya da faillerinin takip edilmekte olduğunu bilgi olarak verdiler. Bunun dışında herhangi bir bilgi mevcut değil” dedi.

Arınç, patlamanın yerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine ise “Hareketli bir yer Bulvar üzerindeyiz. Başbakanlık var, Bakanlıklar var, Yargıtay var. Özel olarak niçin burası seçilir bunu ancak tahkikat sonuçlandığında anlayabiliriz. Ankara’nın her yerinde veya İstanbul’un her sokağında buna benzer eylemler yapılabilir. Bu konuda ön alıcı bir takım tedbirler getirilmekte ama bir kısmı maalesef gerçekleşmektedir. Bugünki tesellimiz de sadece bir Yargıtay çalışanının hafif surette yaralanmasıdır. Çok güçlü bir düzenek ve patlayıcı olmadığı anlaşılıyor” şeklinde konuştu.

'Askerin ifadesinin Başbakan'ın iznine tabi olması iddiası

Hükümet Sözcüsü Arınç, bir soru üzerine Jandarma Genel Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi.

Konunun Kurul toplantısının gündemine gelmediğini belirterek “Jandarma Genel Komutanlığımız İçişleri Bakanlığı ve valiliklerle irtibatlı bir kurum ve kuruluştur. İç güvenlik alanında da kullanıldığını biliyoruz. Bununla ilgili Milli Savunma Bakanlığımızın veya İçişleri Bakanlığımızın bir ortak çalışması varsa bu konu gündeme gelmiş değil” dedi.

‘MİT mensuplarına yönelik ifadelerinin Başbakan’ın iznine tabii olarak alınması düzenlemesinin asker için de geçerli olmasının istenildiği’ yönündeki iddiaları da yalanlayan Arınç, “Bakanlar Kurulu’nda bunu görüşmüş değiliz ancak merak ettiğim için hem İçişleri Bakanımıza, hem Adalet Bakanımıza hem de Milli Savunma Bakanımıza sordum. Böyle bir talebin olmadığını, üzerinde bir çalışma yapılmadığını ifade ettiler” dedi.

'Cezaevleri fiziki şartlardan kapatılacak'

Hükümet Sözcüsü Arınç, Pozantı Cezaevleri’nde yaşanan olaylarla ilgili de açıklamalarda bulunurken, bu konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlandığını, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in bu konuda Kurul üyelerine bilgi verdiğini ifade etti.

Arınç, rapora ilişkin verdiği bilgide 2010 yılına kadar Pozantı ile ilgili herhangi bir şikayet gelmediğini, 2010 yılından sonra bu iddiaların ortaya atılmaya başlandığını kaydettiği açıklamasında yapılan incelemeler sonucu bu iddiaları doğrulayıcı tespitlerin bulunamadığını söyledi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun yaptığı inceleme sonrası hazırlanan raporda Pozantı, Bergama ve İncesu Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’nın ‘fiziki şartlarının yetersizliği’ sebebiyle kapatılmasının doğru olacağının öngörüldüğünü vurgulayan Arınç, “Yani iddialara bağlı olarak değil ancak fiziki şartların yetersizliği sebebiyle” vurgusu yaptı. Arınç, şu anda 2 bin 309 hükümlü ve tutuklu çocuk bulunduğunu, infaz ve tutuk evlerinin çocuklara zarar vermeden sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Arınç, bir basın mensubunun Fransa Anayasa Konseyi’nden iptal kararı çıkan İnkar Yasası ile ilgili Sarkozy’nin yeniden yasayı gündeme sokacağı iddialarını “Her ne kadar Konsey’in kararı çıktıktan sonra Sarkozy talimat veriyorum dediyse de yarından itibaren Fransa seçim sürecine girmiş olacak. Parlamento çalışmalarına ara verecek. Bu sözünün çok güncel, geçerli olmadığını düşünüyorum” dedi. Konunun Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğünü ve Dışişleri Bakanı’nın bilgi verdiğini kaydeden Arınç, “Dışişleri Bakanı yaptırımların devam edeceğini, devam etmesi gerektiğini ifade etti” şeklinde konuştu.