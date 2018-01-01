Askere Soylu'dan Yusuf Güney ve Burak Yılmaz  sürprizi

ANKARA,(DHA) -YILBAŞINI geçirmek için Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı\'nda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanatçı Yusuf Güney ve Trabzonspor Futbolcusu Burak Yılmaz\'ı telefonla arayarak jandarma ve korucularla görüştürdü.