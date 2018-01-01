Askere Soylu'dan Yusuf Güney ve Burak Yılmaz sürprizi
ANKARA,(DHA) -YILBAŞINI geçirmek için Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı'nda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanatçı Yusuf Güney ve Trabzonspor Futbolcusu Burak Yılmaz'ı telefonla arayarak jandarma ve korucularla görüştürdü
01 Ocak 2018 01:06
ANKARA,(DHA) -YILBAŞINI geçirmek için Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı\'nda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanatçı Yusuf Güney ve Trabzonspor Futbolcusu Burak Yılmaz\'ı telefonla arayarak jandarma ve korucularla görüştürdü.
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