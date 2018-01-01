T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askere Soylu'dan Yusuf Güney ve Burak Yılmaz  sürprizi

ANKARA,(DHA) -YILBAŞINI geçirmek için Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı'nda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanatçı Yusuf Güney ve Trabzonspor Futbolcusu Burak Yılmaz'ı telefonla arayarak jandarma ve korucularla görüştürdü

01 Ocak 2018 01:06

ANKARA,(DHA) -YILBAŞINI geçirmek için Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı\'nda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanatçı Yusuf Güney ve Trabzonspor Futbolcusu Burak Yılmaz\'ı telefonla arayarak jandarma ve korucularla görüştürdü.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHA YILBAŞINIBeytüşşebapKato DağıBakanı Süleyman SoyluYusuf GüneyTrabzonspor Futbolcusu Burak Yılmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24