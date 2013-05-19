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Dünya

Askere şemsiye tutturan Obama 'çizgiyi aştı'

Muhafazakar kesim, erkek denizcilerin şemsiye tutmasının yasak olması nedeniyle Obama'ya tepki gösterdi

19 Mayıs 2013 11:25

Başbakan Tayyip Erdoğan’la birlikte düzenlediği basın toplantısında deniz piyadelerinden şemsiye isteyen ABD Başkanı Barack Obama’nın kuralları çiğnediği ortaya çıktı. Deniz piyadelerinin şemsiye tutumasının yasak olması nedeniyle bazı senatörler, Obama'yı 'çizgiyi aşmak'la eleştirdi.
 
ABD'de 'şemsiye' krizi yaşanıyor.

ABD Başkanı Obama, Beyaz Saray’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısı sırasında başlayan yağmur nedeniyle deniz piyadelerinden şemsiye istemişti.

Muhafazakar kesim, erkek denizcilerin şemsiye tutmasının yasak olması nedeniyle Obama'ya tepki gösterdi.

Bazı senatörler, Obama'nın bu isteğini 'çizgiyi aşmak' olarak değerlendirdi.

Deniz kuvvetleri adına konuşan sözcüyse Obama'nın Beyaz Saray'da görevli askerlere bu istekte bulunmasını 'normal' olarak değerlendirdi.

Deniz kuvvetleri kurallarına göre erkek denizcilerin üniformalı haldeyken şemsiye tutması yasak.

Protokole göre sadece kadın denizcilerin şemsiye taşımasına izin veriliyor. Bu uygulamaya başkan da dahil olmak üzere kimse müdahale edemiyor.

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