-ASKERE ÖĞRETMENLERİN VERDİĞİ PARAYLA GİTTİ KOZAN (A.A) - 20.07.2010 - Van'ın Gürpınar ilçesinde, terör örgütü PKK üyelerince, operasyon halindeki güvenlik güçlerine açılan taciz ateşinde şehit olan Jandarma Komando Çavuş Serdar Yeşilyurt'un acı haberi Adana'nın Kozan ilçesi Bucak köyündeki ailesine bildirildi. Alınan bilgiye göre, Kozan Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Binbaşı Bülent Siper ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kubilay Ünal, beraberindeki sağlık ekipleri ile Yeşilyurt'un Bucak köyündeki ailesinin evine gitti. Baba Ümmet Yeşilyurt ile görüşen Siper, daha sonra oğlunun şehit olduğu haberini sağlık görevlileri nezaretinde söyledi. Baba Yeşilyurt, oğlu ile iki gün önce telefonla görüştüğünü, oğlunun kendisine bir arkadaşının mayına basarak şehit olduğunu anlattığını ifade ederek, ''Bu olaya çok üzülmüştüm. Allah vatana millete zeval vermesin. Allah bütün askerlerimizi korusun. Terörün elleri kırılsın. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Ne zaman duracak bu gözyaşı'' dedi. Anne Zeliha Yeşilyurt'a da oğlunun şehit olduğu haberi sağlık görevlileri eşliğinde verildi. Bu arada, 6 çocuklu ailenin ikinci çocuğu olan Serdar Yeşilyurt'un askere gitmeden önce ailesine yük olmamak ve para biriktirmek için Sivas'ta bir lokantada çalıştığı, askere de köydeki öğretmenlerin verdiği yol parası ile gittiği öğrenildi. Kasım ayında terhis olacağı bildirilen Yeşilyurt'un, 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığındaki eğitimi sırasında takdirname ile ödüllendirildiği kaydedildi. Yeşilyurt'un cenazesinin yarın Bucak köyünde kılınacak cenaze namazı sonrası Acarmantaş köyü mezarlığına defnedileceği bildirildi.