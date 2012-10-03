Askere ‘kolluk gücü’ yetkisi

Hükümet, Kara Kuvvetleri'ne bağlı birliklere “kolluk gücü” yetkisi vermek için düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Düzenlemeyle askerler de yol kontrolü sırasında araçlarda arama yapabilecek.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in "terörle daha etkin mücadele için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu" açıklamaları hükümet kanadında da yankı buldu.

Adalet Bakanlığı, askerin terörle mücadelede daha rahat çalışabileceği bir yasal değişiklik için teknik çalışma yapıyor.

NTV'nin edindiği bilgilere göre; Adalet Bakanlığı, bu konuda bir yasal değişiklik için hazırlıklara başladı.

Bu ay içinde Bakanlar Kurulu'na gelmesi beklenen düzenlemeyle Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer kolluk kuvvetlerinin kullandığı yetkilerin bir kısmını kullanabilecek.

Kara Kuvvetleri birliklerine de "kolluk gücü" yetkisi verilecek. Ancak bu yetki, "fezleke hazırlama" ve "adli işlemler" için kullanılmayacak.

Yol kontrolü yapan bir Kara Kuvvetleri Birliği’nin araçlarda arama yapabilme yetkisi mevzuata girecek.

Cezaevlerine aile odası

Bakanlık, cezaevlerinde "aile odası" kurulmasına yönelik düzenlemeyi Ekim ayı içinde Meclis'te görüşülecek şekilde tamamlayacak.