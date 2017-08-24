Askere gitmeye hazırlanan genç kazada öldü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TAKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde bayram sonrası askere gitmeye hazırlanan 20 yaşındaki Fatih Kuşan, kazada yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün Malkara-Tekirdağ karayolunun Yenice Mahallesi mevkiindeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Fatih Kuşan yönetimindeki 59 LV 629 plakalı otomobille giderken, akaryakıt istasyonuna dönmek isteyen 48 yaşındaki Sami Sönmez yönetimindeki kamyona çarptı. Kamyonun altına giren otomobilde sıkışan Fatih Kuşan, kaza yerinde öldü.
Askere uğurlamaya hazırlandıkları oğullarının kazada öldüğünü öğrenen Ümmüş ve Recep Kuşan çifti gözyaşlarına boğuldu.
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