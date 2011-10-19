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Askere gitme talebinde bulundular İSTANBUL (A.A)

19 Ekim 2011 18:23

-Askere gitme talebinde bulundular İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Bir grup vatandaş, Üsküdar Askerlik Şubesine gelerek, askere alınma talebinde bulundu. Şube önüne gelen vatandaşlar, burada bir süre Türk Bayrağı açtı. Aralarında kadınların da bulunduğu gruptakiler, daha sonra Askerlik Şubesi yetkililerine askere alınma isteklerini belirttiler. Askerlik Şubesi yetkilileri ise mevzuatta böyle bir askere alınma durumunun olmadığını belirterek, grubun dağılmasını istedi. Gruptakilerden Sakine Akalın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu işin artık müzakerelerle olmayacağını anladıkları için böyle bir talepte bulunduklarını belirtti. 86 yaşındaki Bekir Doğan da şehit ailelerine Allah'tan sabır dileyerek, yaşananları protesto etmek amacıyla askere gitmek istediğini dile getirdi. Bu arada, grubun dağıldığı sırada, bir grup lise öğrencisi de İstiklal Marşı'nı okuyarak, askerlik şubesi önüne geldi. Öğrenciler, ''Hepiniz Allah'a emanet olun'' şeklinde slogan atarak nöbetteki askerlere destek verdi.

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