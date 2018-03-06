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'Askere gidiyoruz' diyerek dolandırıyorlar

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, dolandırıcıların yeni haksız kazanç yöntemi, Afrin'deki teröristlere yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' nedeniyle milli duyguların yoğunlaştığı bugünlerde, 'Askere gidiyoruz' yalanıyla para toplamak oldu

06 Mart 2018 12:35

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, dolandırıcıların yeni haksız kazanç yöntemi, Afrin\'deki teröristlere yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' nedeniyle milli duyguların yoğunlaştığı bugünlerde, \'Askere gidiyoruz\' yalanıyla para toplamak oldu.
Dolandırıcıların son haksız kazanç yöntemi, \'Askere gidiyoruz\' yalanıyla harçlık istemek oldu. Kimliği belirsiz kişiler, boyunlarına astıkları Türk bayrağı motifli tülbentle kapı kapı gezerek, İzmirlilerden para istiyor. Ellerinde tepsi ile gezen bu kişiler, uğradıklarına önce kolonya ikram edip, güvenlerini kazanmaya çalışıyor. Bir süre sohbet eden dolandırıcılar, maddi durumlarının iyi olmadığını belirtip, \'asker harçlığı\' adı altında para topluyor. Dolandırıcılar, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\' sürdürülürken, milli duyguların yoğunlaştığı bugünlerde, hastane ve cami önleriyle kalabalık caddelerde gezerek, para toplamaya çalışıyor.

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