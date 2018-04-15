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Askere gidemeden kazada öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kasksız kullandığı motosikletinin savrularak devrilmesi sonucu, askere gitme hazırlığındaki Mehmetcan Bahat (20), yaşamını yitirdi

15 Nisan 2018 13:54

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, kasksız kullandığı motosikletinin savrularak devrilmesi sonucu, askere gitme hazırlığındaki Mehmetcan Bahat (20), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Aydın-İzmir Karayolu Kardeşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İncirliova\'dan Efeler ilçesi yönüne giden Mehmet Can Bahat, kullandığı 09 AEV 92 plakalı motosikletin kontrolünü yitirdi. Devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi. Motosikletin kasksız sürücüsü başını asfalta ve refüje çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, Bahat\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Bahat\'ın cesedi Aydın Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak hastane morguna gelen Bahat\'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mehmetcan Bahat\'ın vatani görevini yapmak için askere gitme hazırlığında öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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