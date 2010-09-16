Askere erken terhis geliyor

T24 - Hükümet, askerliği 9 aylık süreye çeken 'Tek tip' tasarısını 1 Ekim'de Meclis'e getirecek. Böylelikle kışlada süre eşitlenecek. Yasa çıkar çıkmaz, yüzlerce asker de erken terhis olacak.



Takvim'in haberine göre; Bedelli askerlik tartışmaları sürerken gündem "Tek tip"e kilitlendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile bir araya geldi. Bu sırada Koşaner, Başbakan Erdoğan'a bir dosya sundu. O dosyada "Tek tip" askerlikle ilgili çalışmaların bulunduğu öne sürüldü. İşte o dosyayla ilgili bilgiye ulaşıldı. Genelkurmay Başkanlığı, askerliğin 9 aylık sürede "Tek tip" olarak yapılmasını öngören çalışmayı tamamladı. Genelkurmay'ın taslağı Başbakanlık'ta yapılacak çalışmaya göre işleyecek. Başbakanlık, konunun ilgilendirdiği kurumlarla temasa geçerek Genelkurmay'ın yazdığı metne son şeklini verecek.





İlk maddeler arasında



Hükümet tasarısı olarak hazırlanacak metin, öncelikle Bakanlar Kurulu'nda tartışmaya açılacak. Bakanlar Kurulu'nun imzasının ardından da TBMM'ye sunulacak. Tasarı, önümüzdeki haftalar içinde tamamlanırsa, 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak olan TBMM'nin öncelikleri arasında bulunacak.





Erken terhis



"Tek tip" askerlik, kısa ve uzun dönemi ortadan kaldıracak. Yasa çıkarsa herkes 9 ay askerlik yapacak. Uzun dönem yapanların süreleri 15 aydan 9 aya inecek. Ancak 6 ay olarak görev yapan üniversite mezunları 3 ay daha kışlada kalacak. Yedek subaylar ise görevlerine devam edecek. Yasa çıkar çıkmaz, yüzlerce asker de erken terhis olacak.





