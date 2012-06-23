Askere disko cezası yerine izin cezası verilecek

Kamuoyunda “disko” olarak bilinen ve askerlerin korkulu rüyası olan askeri disiplin koğuşları kalkıyor.

Askeri disiplin cezalarını bir yerde toplayacak tasarı Başbakanlığa sunuldu. Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacak tasarı, disko cezasını kaldırıyor. Disiplin suçu işleyen erlere disko cezası yerine, izin cezası verilecek. Firar, emre itaatsizlik, nöbet talimatlarına uymamak suçlarını işleyen asker cezasını odada değil, çarşı iznini garnizonda geçirerek çekecek. Tasarı, askeri disiplin cezalarının, devlet memurları kanundaki disiplin cezalarına paralel olarak hazırlandığı belirtildi. Tasarının yasalaşmasıyla, asker büyük oranda sivil disiplin cezalarına tabi olacak.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi disko cezası nedeniyle Türkiye’yi geçmişte birçok defa tazminata mahkum etmişti. AİHM kararlarını dikkate alan Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, erlere komutan inisiyatifiyle koğuş cezası veren Askeri Ceza Kanunu’nun (ACK) yeniden incelenmesi için emir vermişti. Buradan hareketle yürütülen çalışma tamamlanarak, tasarı Başbakanlığa sunuldu. Başbakanlıkta son rötuşlar yapıldıktan sonra tasarı, Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacak ve ardından da Meclis’e sevk edilecek.

Taslağın yasalaşmasıyla birlikte disiplin amirleri tarafından verilen oda hapsi cezası, komutanların yetkisinden çıkartılacak. Bu ceza sadece savaş ve seferberlik halinde uygulanabilecek. Göz hapsi cezası da “hizmet yerini terk etmeme” şeklinde uygulanacak.