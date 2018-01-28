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Spor

Askere destek için komando beresiyle maça çıktılar

Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),(DHA) - SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde oynanan Serik Belediyespor ile Kepez Belediyespor maçı öncesi Serikli futbolcular Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek için mavi komando bereleriyle sahaya çıkı

28 Ocak 2018 19:52

Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),(DHA) - SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi\'nde oynanan Serik Belediyespor ile Kepez Belediyespor maçı öncesi Serikli futbolcular Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere destek için mavi komando bereleriyle sahaya çıkıp, asker selamı verdi.
Spor Toto BAL 7\'nci Grup\'ta mücadele eden Serik Belediyespor, İsmail Oğan Stadyumu\'nda Kepez Belediyespor\'u ağırladı. Maçı Gaziantep bölgesinden Emrullah Doğan, Yusuf Şimşek ve Kübra Kahraman hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşma öncesi Serik Belediyesporlu futbolcular Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere destek ve moral vermek amacıyla mavi renkte komando bereleriyle sahaya çıktı. Seremoni öncesi taraftarlara asker selamı veren futbolculara tribünler de alkışlarla karşılık verdi. Serik Belediyespor bereleri çıkardıktan sonra normal seremonide yer aldı.
Serik Belediyespor karşılaşmayı 20\'nci dakikada Toma, 75\'inci dakikada Güven ve 85\'inci dakikada Ahmet\'in golleriyle 3-0 kazandı. Serik Belediyespor bu sonuçla 43 puanla liderliğini sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Futbolcuların sahaya çıkışı
- Futbolcuların asker selamı vermesi

(FOTOĞRAFLI)

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