Askere cep telefonu izni kışlada priz krizi çıkardı

Askercell uygulamasının devreye girmesiyle, vatani görevini yerine getiren askerler mesai saatleri dışında cep telefonu kullanma özgürlüğüne kavuştu. Ancak bu durum telefonu şarj edecek priz yetersizliğinin yaşanmasına neden oldu.

Habertürk’te yer alan habere göre, görüşebilecekleri telefon sayısı önceden bildirilen 7 numara ile sınırlansa da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) attığı bu adım askerlerde büyük memnuniyet yarattı. TSK bünyesinde yaklaşık 400 bin asker vatani hizmetini yerine getiriyor.

Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, özellikle er eğitim birliklerinde bir koğuşta onlarca asker yatıyor. Ancak bu koğuşlarda ya bir elektrik prizi bulunuyor ya da hiç bulunmuyor. Koğuştaki tek prize de genellikle elektrik kesintilerinde devreye girmesi amacıyla ışıldak takılıyor.

Telefonlar için her bölüğe ait şarj istasyonları ya da şarj odaları oluşturulması düşünülüyor. Askerlerin cep telefonu taşıması, kaybolma riskini de beraberinde getirdi. Cep telefonları şarj için prizde takılı olduğu sürece kaybolma riski taşıyor. Bu riskin ortadan kaldırılabilmesi için, tıpkı silahlık odası nöbeti ve koğuş nöbeti gibi, bir askerin de şarj odası nöbeti tutması değerlendiriliyor.