Askere bıyık neden yasak?

Orduda askelerin bıyık bırakmasını engelleyen yasa tasarısını düzenleyen emekli askeri savcı Faik Tarımcıoğlu neden böyle bir yasaklamaya gidildiğini açıkladı.



12 Eylül'den daha çok solcu akım içinde tercih edilen 'bıyık', teğmenleri de solcu diye gösterince sonradan Genelkurmay Başkanı olan Necip Torumtay'ın talebiyle çıkarılan yasa ile yasaklatılmış.



Kanal 7'de dün akşam yayınlanan İskele Sancak programına, emekli askeri savcılığının yanı sıra, eski Anavatanlı milletvekili ve Turgut Özal'ın en yakınındaki kişilerden birisi olarak katılan Tarımcıoğlu Türk ordusunda askerlerin bıyık bırakmasının neden yasaklandığı konusuna anlattı.



Solcu gözüyle bakılıyordu



TSK'nın içhizmet kanununda bıyık bırakmanın serbest olduğuna dair, "Tabii olarak bırıkılır" diye bir maddenin olduğunu anımsatan eski Anavatanlı milletvekili ve Turgut Özal'ın en yakınındaki kişilerden birisi olan Faik Tarımcıoğlu, bıyık bırakmanın kıtalarda çok büyük problemele yol açtığı için kendisine hazırlatılan yasa tasarısı ile 12 Eylül sonrası kurulan konsey tarafından yasaklandığını söyledi.



Fenelkurmay'dan emir geldi



Tarımcıoğlu bıyık bırakmayı yasaklatma hadisesini şöyle anlattı: "Özellikle bıyık bırakan genç subaylara 'solcu' gözüyle bakıyordu. Ve takibi pek kolay değpildi. Bir ara Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir emir geldi. Kıtalarla ve ihtiyaçlarla ilgili kanun teklifleri istediler. Sonrada Genelkurmay Başkanı olan Necip Torumtay Paşa o zaman tümen komutanıdıydı. Benden böyle bir kanun teklifi rica etti. Ben de bir kaç kanun teklifi hazırladım, verdim gitti. Sonra 12 Eylül oldu. Arkasından da o teklifler patır patır çıktılar konsey zamanında. Bu yasak problemler önlemek için çıktı."



