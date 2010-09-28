Askere bile gitmeyen oğlunu general yaptı!

T24- Kuzey Kore lideri Kim Jong-il, askere bile gitmemiş olan henüz 20'li yaşlardaki en küçük oğlu Kim Jong-u general yaptı. Kim Jong'un general olmasıyla birlikte Kuzey Kore liderinin halefinin kim olacağı da fiili olarak belli oldu.





BBC'nin Kuzey Kore resmi medyasına dayandırdığı habere göre açıklama, ülkenin son 30 yılda sahne olduğu en büyük siyasi kongreye rastladı.



Washington Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Kore uzmanı Profesör Victor Cha, en genç oğul Kim Jong-un'un askere hiç gitmeden orgeneralliğe atanmasının, sağlığı kötüye giden liderin iktidarı devretmeye hazırlandığının göstergesi olduğunu bildirdi.



68 yaşındaki lider Kim Jong-il'in iki yıl önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ağır hasta olduğu Batı medyasına sık sık gündeme geliyor.



Kim Jong-il, geçirdiği rahatsızlığın ardından Çin'de ameliyat olmuş ancak bir türlü sağlığı düzelmemişti.



General yapılmasından sonra artık veliaht olarak görülen Kim Jong-un hakkında, İsviçre'de öğrenim görmesi ve 20'li yaşlarda olduğu dışında hiçbir şey bilinmiyor.



Önceki Amerikan Başkanı George Bush'un da danışmanlığını yapan Profesör Cha'ya göre, yeni lider, ülkenin çizgisinde bir değişiklik getirmeyecek. Güney Koreli bazı uzmanlar ise Kuzey Kore'deki liderlik değişimin, ülkeyi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli olduğunu savunuyor.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in kız kardeşine de generallik rütbesi verildiği ve bunun da liderin ölümü ardından görevi geçici olarak kız kardeşin alacağı anlamına gelebileceği yorumları da yapılıyor.



