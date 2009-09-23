Askere beraat AİHM'e gidiyor!

Siirt’te bir kişiyi öldüren uzman çavuşun beraati AİHM’e gidiyor.

Sİİrt’te 2005 yılında iki jandarma eri ve G.Y isimli uzman çavuşu taşıyan Jandarma aracının, basın açıklaması yapan grupla polis arasındaki çatışmanın ortasında kalması üzerine G.Y.’nin camdan bir kez ateş açması sonucu, Abdullah Aydan hayatını kaybetmişti. G.Y hakkında açılan davada Siirt Ağır Ceza Mahkemesi, beraat kararı verdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da kararı yerinde buldu. Yargıtay kararında uzman çavuşun havaya ya da ayaklara değil de doğrudan insanların üzerine ateş açmasının meşru savunma sınırlarının aşılması olduğu kabul edildi ancak bunun “maruz görülebilecek bir heyecan ya da telaştan kaynaklandığı” ve bunun bölge gerçeklerinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Karar şok etkisi yarattı

Ölen Abdullah Aydan adına müdahil olarak davaya katılan avukat Abdulhakim Gider, kararı değerlendirdi. Vatan gazetesine göre, kararın etkilerinin olumsuz sonuçlara yol açabileceğini kaydeden Gider, şunları kaydetti: “Bundan sonra en ufak olayda silahsız olan kişilere karşı silah kullanılması meşru müdafa olarak algılanmasına neden olacak. Umarım, hem polis hem askerde psikolojik etki yaratmaz. Tartışılması gereken bir karar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğiz. Umarım bu durum düzeltilir.”

Bu arada, uzman çavuşun ateş açmasına neden olan olaylarla ilgili olarak Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan davanın da geçen hafta sonuçlandığı öğrenildi. Mahkeme, olaylara karıştıkları belirtilen 37 sanıktan 5’ine basın açıklaması yaparak “örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla 10’ar hapis cezası verdiği ve bunu de ertelediği öğrenildi. Askeri araca saldırı nedeniyle ceza verilmemesi de dikkat çekti.