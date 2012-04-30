Askere bedava Viagra dağıtımına son verildi!

Kanada Savunma Bakanlığı, bütçe açığının kapatılmasına yönelik başlatılan tasarruf önlemleri kapsamında bir dizi karar aldı

Bakanlığın aldığı karara göre bundan böyle Kanada askerlerine bedava dağıtılan Viagra tabletleri dağıtılmayacak, askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatlarının ücretleri karşılanmayacak ve masaj terapileri ödenmeyecek. Bakanlığa yakın kaynaklar, Kanada Maliye Bakanlığı'nın 1,5 milyar dolar tasarruf edilmesini öngördüğü Savunma Bakanlığı'nda, başka kalemlerde de kesintilere gidileceğini ileri sürüyor. Kanada basınında ilginç tartışmalara neden olan önlemlere halkın büyük çoğunluğu destek veriyor.