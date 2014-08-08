Askere 15 ton kurtlu et mi yedirildi?

Et ve Süt Kurumu (ESK) Ağrı Kombinası'ndan Van'daki askeri birime gönderilen 15 ton etin bozuk olduğu ortaya çıktı. 2 kamyon eti incelemeye alan askeri birimler etlerde yeşillenme olduğu, kimi karkasta kurtçukların oluştuğu yönünde tutanak hazırlayarak etleri iade etti. ESK ise söz konusu tutanağın tek taraflı hazırlandığını söyleyerek etlerin başka bir birliğe gönderildiğini ifade etti.

ESK Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü'nden, Van'daki 6. Hudut Alay Komutanlığı'na geçtiğimiz 31 Temmuz günü 2 kamyon et gönderildi. Askeri yetkililer etleri teslim almak için yanlarında veterinerlerle birlikte kamyonların bulunduğu yere gitti.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’teki haberine göre, Kamyon kasalarının açılması ile birlikte çevreye kötü bir koku yayıldı. Bu andan sonraki gelişmeler İkmal Yüzbaşı Eray Filiz, Veteriner Asteğmen Gökhan Metin ve İkmal Başçavuş Mustafa Karaca'nın imza altına aldığı tutanağa şu şekilde yansıdı:

"31 Temmuz 2014 tarihinde günlük ihtiyaç nispetinde alımı yapılan Et ve Süt Kurumu markalı Gövde Sığır Eti muayenesi sırasında 06 FC 0202 plakalı aracın kapağı açıldığında ağır bir koku geldiği tespit edilmiş olup etlerin detaylı muayenesi sonucunda etlerin derin dokularında kokuşma ve yeşillenme tespit edilmiş olup özellikle bir adet karkasın üzerinde kurtçuklar tespit edilmiştir. 06 BV 8574 plakalı araç muayenesine geçildiğinde genel bir kokuşma ve yeşillenme tespit edilmiştir. Muayene sonucu etler RED edilmiştir."

Şoklanmadan muhafaza edildi

Konuya yakın kaynaklardan birinin verdiği bilgiye göre, söz konusu etler şoklanmadan önce muhafaza altına alındığı için bozuldu. Belli bir ısıda şoklanan etler üç yıl kadar dayanabiliyor. Ancak, bozuk olduğu ortaya çıkan etlerin, kısa süre önce kesimi yapılan hayvanlardan elde edildiği kaydedildi.

Etler başka birliğe gönderildi

Konu ile ilgili ESK'ndan Hürriyet'e yapılan açıklamada ise söz konusu etlerin bir başka askeri birliğe gönderildiği ifade edilerek şöyle denildi:

"Elinizdeki tutanak tek taraflı tutulmuş olup, kurumumuzca itiraz hakkı saklı bulunmaktadır. Bununla ilgili gerekli işlemler yapılmaktadır. Kurumumuzca askeri birliklere yapılan sevkiyat işlemleri, Kurumumuz veteriner hekimleri tarafından kontrol edilerek, etlere ait hayvan sağlık raporlarının düzenlenmesi sonrasında gerçekleştirilmekte olup, araçlar askeri birliğe varıncaya ve askeri birlik muayene komisyonunca kapıları açılıncaya kadar, Araç Takip Sistemi ile denetleniyor. – 18 derece soğutma sisteminde soğuk zincir bozulmadan sevk edilen donmuş sığır etlerinde iddia edildiği gibi sorunların gözlenebilmesi teknik olarak mümkün değildir. Bahsi geçen askeri birlik tarafından iade edilen donmuş sığır etleri, başka bir askeri birliğe gönderilmiş ve birlik tarafından teslim alınmıştır. Köklü bir kuruluş olan Et ve Süt Kurumu'nu karalamaya dönük bu tip iddialar karşısında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."