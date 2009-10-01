T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askerden Yarbay Dönmez'e tahliye

Genelkurmay Zir Vadisi'nde bulunan mühimmatlarla ilgili yargılanan Yarbay Dönmez'in oybirliğiyle tahliyesine karar verdi.

01 Ekim 2009 03:00

Genelkurmay Askeri Mahkemesi, Ankara Yenikent'teki Zir Vadisi'nde bulunan mühimmatlarla ilgili yargılanan Yarbay Mustafa Dönmez'in oybirliğiyle tahliyesine karar verdi. Gerekçe şöyle açıklandı:

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi, ''askeri eşyayı gizlemek'' suçundan yargılanan Dönmez'in tutukluluk hali dosya üzerinden incelendi.

Mahkeme heyeti, yapılan inceleme sonunda Dönmez'in tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararının gerekçesinde, Dönmez hakkında ''askeri eşyayı gizlemek'' suçundan tutuklama kararı verildiği, Dönmez'in yaklaşık 8 aydır tutuklu olduğu belirtildi.

Dönmez'in, bir başka suçtan da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu bulunduğu ifade edilen gerekçede ''sanığa isnat edilen bu suçun niteliği, tutuklu kaldığı süre ve yargılamanın gelmiş olduğu aşama dikkate alındığında, sanık hakkındaki tutuklama sebeplerinin ortadan kalktığı değerlendirilerek, tahliye edilmesi kanaatine varılmıştır'' denildi.

Gerekçede, bu nedenle Dönmez hakkındaki tutuklama sebepleri ortadan kalktığı kanaatine varıldığından, Dönmez hakkında Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi tarafından düzenlenen 12 Ocak 2009 tarihli tutuklama müzekkeresinin geri alınarak, sanığın oybirliğiyle tahliyesine karar verildi.

Yarbay Dönmez hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin ''Ergenekon'' davası kapasında bir başka suçtan vermiş olduğu tutuklama kararı bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24