Askerden Yarbay Dönmez'e tahliye

Genelkurmay Askeri Mahkemesi, Ankara Yenikent'teki Zir Vadisi'nde bulunan mühimmatlarla ilgili yargılanan Yarbay Mustafa Dönmez'in oybirliğiyle tahliyesine karar verdi. Gerekçe şöyle açıklandı:

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi, ''askeri eşyayı gizlemek'' suçundan yargılanan Dönmez'in tutukluluk hali dosya üzerinden incelendi.

Mahkeme heyeti, yapılan inceleme sonunda Dönmez'in tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararının gerekçesinde, Dönmez hakkında ''askeri eşyayı gizlemek'' suçundan tutuklama kararı verildiği, Dönmez'in yaklaşık 8 aydır tutuklu olduğu belirtildi.

Dönmez'in, bir başka suçtan da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu bulunduğu ifade edilen gerekçede ''sanığa isnat edilen bu suçun niteliği, tutuklu kaldığı süre ve yargılamanın gelmiş olduğu aşama dikkate alındığında, sanık hakkındaki tutuklama sebeplerinin ortadan kalktığı değerlendirilerek, tahliye edilmesi kanaatine varılmıştır'' denildi.

Gerekçede, bu nedenle Dönmez hakkındaki tutuklama sebepleri ortadan kalktığı kanaatine varıldığından, Dönmez hakkında Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi tarafından düzenlenen 12 Ocak 2009 tarihli tutuklama müzekkeresinin geri alınarak, sanığın oybirliğiyle tahliyesine karar verildi.

Yarbay Dönmez hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin ''Ergenekon'' davası kapasında bir başka suçtan vermiş olduğu tutuklama kararı bulunuyor.