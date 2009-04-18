T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askerden Saylan'a ziyaret

ÇYDD Başkanı Türkan Saylan'ı tedavi gördüğü hastanede 1. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı da ziyaret etti.

18 Nisan 2009 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında evi aranan Türkan Saylan tedavi gördüğü hastanede ziyaretçi akınına uğradı.Saylan’ın en ilgi çekici konuklarından biri de Türk Silahlı Kuvvetleri’nden oldu.


Hürriyet'in haberine göre 1. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral İbrahim Onbay, Genelkurmay Başkanlığı adına ziyaret etti. Tümgeneral Onbay, Saylan’a çiçek götürdü. Saylan’ın yanında 10 dakika kalan Onbay, giriş ve çıkışta açıklama yapmadı.

Alınan bilgiye göre önceki gün gerçekleştirilen ziyarette Genelkurmay’ın Türkan Saylan’a rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun dilekleri de iletildi.

1. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Onbay’ın ziyareti ile ilgili emir de yine askeri teamüller çerçevesinde bağlı bulunduğu 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun tarafından verildi.

Bu emir öncesinde de Genelkurmay Karargahı ve 1. Ordu Komutanlığı ekseninde ziyaretin yapılması kararlaştırılmıştı.

Genelkurmay Başkanlığı daha önce de cezaevinde bulundukları sırada emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur’un ziyaret amacıyla bir Korgeneral’ini görevlendirmişti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24