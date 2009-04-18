Askerden Saylan'a ziyaret

Ergenekon soruşturması kapsamında evi aranan Türkan Saylan tedavi gördüğü hastanede ziyaretçi akınına uğradı.Saylan’ın en ilgi çekici konuklarından biri de Türk Silahlı Kuvvetleri’nden oldu.





Hürriyet'in haberine göre 1. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral İbrahim Onbay, Genelkurmay Başkanlığı adına ziyaret etti. Tümgeneral Onbay, Saylan’a çiçek götürdü. Saylan’ın yanında 10 dakika kalan Onbay, giriş ve çıkışta açıklama yapmadı.



Alınan bilgiye göre önceki gün gerçekleştirilen ziyarette Genelkurmay’ın Türkan Saylan’a rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun dilekleri de iletildi.



1. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Onbay’ın ziyareti ile ilgili emir de yine askeri teamüller çerçevesinde bağlı bulunduğu 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun tarafından verildi.



Bu emir öncesinde de Genelkurmay Karargahı ve 1. Ordu Komutanlığı ekseninde ziyaretin yapılması kararlaştırılmıştı.



Genelkurmay Başkanlığı daha önce de cezaevinde bulundukları sırada emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur’un ziyaret amacıyla bir Korgeneral’ini görevlendirmişti.







