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Askerden izinli geldi, ailesini yangından kurtardı

HAKKARİ, (DHA)- ASKERLİĞİNİ yapan Sami Er, birliğinden izinli olarak geldiği memleketi Hakkari'deki evlerinde yangın çıktığını fark edince 3 yakınını kurtardı

09 Kasım 2017 13:17

HAKKARİ, (DHA)- ASKERLİĞİNİ yapan Sami Er, birliğinden izinli olarak geldiği memleketi Hakkari\'deki evlerinde yangın çıktığını fark edince 3 yakınını kurtardı. Aile fertlerini tek tek dışarı çıkaran Er, dumandan etkilendi.
Hakkari Merkez Medrese Mahallesi\'nde saat 00.10 sıralarında Sami Er\'e ait 2 katlı evin üst katında yangın çıktı. Er Ailesi\'nin fertleri uykudayken, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangını, askerden izne gelen çocukları Mahir Er fark etti. Durumu itfaiye ekiplerine bildirilen Sami Er, daha sonra uykuda olan ailesinin üç ferdini uyandırıp dışarı çıkarmalarını sağladı. Kısa sürede alevler evi sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Perihan, Tahsin Er ile İbrahim Akar\'ı Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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