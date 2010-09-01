-ASKERDEN DÖNEN MEMURA PROMOSYON ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Gaziantep 2. İdare Mahkemesi, askerden dönen memurun banka promosyonu talebini yerinde buldu. Türk Sağlık-Sen, Gaziantep Adil Özberk Sağlık Ocağında sağlık memuru olarak görev yapan Ali Arpacı'nın, banka promosyonlarından payına düşen kısmının kendisine ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesine yönelik işlemin iptali için Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Maaş ödemesi dolayısıyla sağlanan banka promosyonunda Arpacı'nın maaşının da etkisinin olduğu ve promosyon ödemesini hak ettiği vurgulanan dava dilekçesinde, davaya konu işlemin iptali, Arpacı'nın payına düşen promosyon bedelinin yasal faiziyle ödenmesi talep edildi. Konuyu değerlendiren Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin kararında, davacı memurun, 24 Temmuz 2008'de askerlik görevini ifa etmek üzere görevinden ayrıldığı, askerlik hizmetini bitirdikten sonra 27 Mayıs 2009'da görevine yeniden başladığı, 5 Aralık 2009'da personele promosyon bedeli olarak belli bir meblağ ödenmesine karşılık davacıya herhangi bir ödeme yapılmadığı belirtildi. Kamu görevlilerinin aylık ve diğer özlük haklarının bankalar aracılığı ile ödenmesi nedeniyle bankaların bu paraların belli bir süre uhdesinde kalmasından ve çalışanların bu bankalardan kredi kullanmalarından dolayı bir kısım gelir elde ettikleri ve bunun karşılığında kurumlara bir miktar mali imkan sunabildikleri ifade edilen kararda, ''Bağış adı altında kurumlara ödenen ücret, kamu görevlilerinin maaşlarının o banka aracılığı ile ödenmesi neticesinde doğan ve personele ait olan paralardır'' vurgusu yapıldı. -''PAYI VAR, YASAL FAİZİYLE ÖDENECEK''- Promosyon ücretinin, personelin aylık ve ücretlerinin banka aracılığıyla ödenmesinin bir karşılığı olduğu, idarenin iş ve işlemlerinde eşitlik ilkesine uygun şekilde davranma zorunluluğu bulunduğuna yer verilen kararda, şunlar kaydedildi: ''Bu bağlamda, ilgili bankaya maaş ödemeleri nedeniyle kazanç sağlayan ve dağıtılan promosyonlarda payı bulunan davacının, bankaca ödenen promosyon ücretinden fayladırılması gerekmektedir. Bu durumda, davalı kurumda görev yapmakta olan, maaş ve diğer ücretleri sözleşme imzalanan banka aracılığı ile ödenecek olan davacıya, promosyon ücreti olarak belirli bir meblağın ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.'' Mahkeme, belirtilen gerekçelerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının payına düşen promosyon bedelinin başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.