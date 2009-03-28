Askerde ölümden dönmüş

Büyük Birlik Partisi (BBP)'nin düşen helikopterinde, kazayla ilgili haberi veren, ancak enkazda cesedi bulunamayan İHA muhabiri İsmail Güneş, askerliğini Güneydoğuda komando olarak yapmıştı. 1994-95 yılları arasında asker olan Güneş, bir operasyon sırasında yaralanarak hastanede bir süre tedavi görmüştü.



1975 doğumlu olan İHA Muhabiri İsmail Güneş, lise yıllarında taekwan-do dersleri aldı. Liseyi bitirdikten sonra, acemi askerliğini Isparte Eğridir Dağ Kamando Tugayı'nda yapan Güneş, daha sonra Güneydoğu'ya destek için gönderilen birlikler içerisinde yer alarak Siirt ve Hakkari bölgesinde arazi arama tarama çalışma faaliyetleri ve terör örgütü PKK ile girilen çatışmalarda yer aldı. Güneş, bu çatışmalardan birinde, 2 arkadaşını şehit verirken kendisi de yaralanarak bir süre hastanede tedavi gördü. Vatani görevini yaptığı dönemde, sınır ötesine düzenlenen operasyonlarda da görev aldı.



Dağdaki yaşam koşullarına geçmişinde alışık olan Güneş'in, helikopter kazasından yaralı kurulduktan sonra yardım gelmemesi üzerine kendi çabasıyla sığınacak bir yer aramış olabileceği üzerinde duruluyor.



