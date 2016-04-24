Askerde öldürülen Er Sevag Balıkçı'nın annesi: Mahkeme bitmedi ama oğlum çürüdü mezarda

Batman'da vatani görevini yaparken terhisine 23 gün kala arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla hayatını kaybettiği iddia edilen Sevag Şahin Balıkçı, ölümünün 5'inci yılında mezarı başında anıldı. Anne Ani Balıkçı, "Mahkeme bitmedi ama oğlum çürüdü mezarda. Kaza niye 24 Nisan'da diye soruyorum, neden 23 değil, 25 değil 24? 'Vururuz seni tombulum' denmiş, 'Ermenistan ile savaş çıksa ilk seni vururuz' denmiş. Bu laflar çıktı hiç birini ispat edemedik" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Şişli'deki Ermeni Mezarlığı'ndaki anma törenine Sevag Şahin Balıkçı'nın annesi Ani Balıkçı, baba Garabet Balıkçı, yakınları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Sevag Şahin Balıkçı'nın mezarına çiçeklerin bırakılmasının ardından dua okundu. Anne Ani ve baba Garabet Balıkçı, taziyeleri kabul etti. Anmaya HDP Milletvekili Garo Paylan da katıldı.

Anma programının ardından açıklama yapan baba Garabet Balıkçı, "Tek düşüncem var adalet. Beşinci yıl, soru işareti. Daha başka ne söyleyeyim? Adalet, adalet, adalet ve insanlık. Eğer adalet varsa çözümü tabi bekleyeceğiz, adalet yoksa Allah'a havale ediyoruz" dedi.



"Kaza neden 24 Nisan'da oldu diye soruyorum"



Anne Ani Balıkçı ise, "Artık sözüm beş yılda tükendi. Her dakika söyledim; Adaletsiz bir ortamda adalet aradık. Ama her halde bulamayacağız. Artık mahkemenin son aşamaları geldi, 'kaza' deyip bitirdiler. Kaza niye 24 Nisan'da diye soruyorum, neden 23 değil, 25 değil 24? 'Vururuz seni tombulum' denmiş, 'Ermenistan ile savaş çıksa ilk seni vururuz' denmiş. Bu laflar çıktı hiç birini ispat edemedik. Şahitler ifade değiştirmiş. Bilmiyorum son mahkeme olacak sanırım Mayıs ve Haziran'da. Onu da ne kadar gözönüne alırlar bilemiyorum. Ne kadar çok ceza alsa, hiç çıkmasa hiçbir şey fark etmeyecek. Oğlum burada toprakta çürüdü bile. Mahkeme bitmedi ama oğlum çürüdü burada. İlahi adalet, o da varsa, vicdanı varsa vicdan azabı çekiyorsa bilemeyeceğim" şeklinde konuştu.