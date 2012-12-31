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Askerde dayak iddiası

Kayseri'de askerliğini yapan Mesut Çırak, geçtiğimiz hafta Binbaşı Kenan Boz ve emrindeki 25 asker tarafından şiddet gördüğünü iddia etti

31 Aralık 2012 11:44

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Komutanlığı’nda askerliğini yapan Mesut Çırak, geçtiğimiz hafta Binbaşı Kenan Boz ve emrindeki 25 asker tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. 14 Aralık’ta intihar girişiminde bulunan ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne sevk edilen Çırak’a ‘uyum bozukluğu’ gerekçesiyle ‘çürük raporu’ verildi. Raporun ardından bölükten ayrılmaya hazırlanan Çırak, Binbaşı Boz ve emrindeki askerler tarafından dövüldüğünü öne sürdü.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, daha önce de şiddete maruz kaldığını belirten Mesut Çırak, "20 Aralık’ta bölükten ayrılmadan bir gün önce Binbaşı Kenan Boz ve koğuştaki yaklaşık 25 asker ‘yatağın düzgün değil’ bahanesiyle bana saldırdı” iddiasında bulundu.

Askerde bulunan arkadaşlarının daha fazla şiddet görmemesi için dava açacağını söyleyen Çırak, “Bölükte dayak olayları çok sık yaşanıyor. Dayak yiyen askerleri de ‘askerliğini yakarım’ diyerek tehdit ediyorlar. Bu yüzden kimse şikâyetçi olamıyor” dedi.

Çırak’ın avukatı Seyit Sönmez, ceza davası açmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Binbaşı Kenan Boz ise, “Benim konuyla bir ilgim yok. Onunla ilgili tutanaklar da şahitler de var” açıklamasını yaptı.

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