Askerde arkadaşlarıyla futbol oynarken idrar torbası patladı ve öldü

Askeri birlikte futbol maçı yapan er Abuzer Gören'in aldığı darbe sonucu idrar torbası patladı ve kaldırıldığı hastanede öldü.

DHA'nın haberine göre, henüz 3 aylık asker olan Şanlıurfalı er Abuzer Gören, geçen pazar günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla futbol oynadı. Maç sırasında, aldığı darbeyle yere düşen Abuzer Gören, hastaneye kaldırıldı.



Hastanede yapılan kontrolde Gören' in aldığı darbe sonucu, idrar torbasının patladığı belirtildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altında bulunan Gören, yaşamını yitirdi.



İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Abdullah Gören'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü. Gören, yarın Halfeti İlçesine bağlı Samanlı köyünde toprağa verilecek.

Babası cinayetten şüpheleniyor

Bu arada ölen Abuzer Gören'in babası Yusuf Gören, oğlunun ölümünün kaza değiş cinayet olabileceğini ileri sürdü. Şüpheleri olduğunu belirten Yusuf Gören, "Oğlumu askere göndermeseydim, bugün yaşıyor olacaktı. Oğlumun hiçbir şeyi yoktu. Oğlumu öldürdüler" diye konuştu.