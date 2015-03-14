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Askerde arkadaşlarıyla futbol oynarken idrar torbası patladı ve öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 10. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda askerliğini yapan Abuzer Gören hayatını kaybetti

14 Mart 2015 23:56

Askeri birlikte futbol maçı yapan er Abuzer Gören'in aldığı darbe sonucu idrar torbası patladı ve kaldırıldığı hastanede öldü.

DHA'nın haberine göre, henüz 3 aylık asker olan Şanlıurfalı er Abuzer Gören, geçen pazar günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla futbol oynadı. Maç sırasında, aldığı darbeyle yere düşen Abuzer Gören, hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrolde Gören' in aldığı darbe sonucu, idrar torbasının patladığı belirtildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altında bulunan Gören, yaşamını yitirdi. 

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Abdullah Gören'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü. Gören, yarın Halfeti İlçesine bağlı Samanlı köyünde toprağa verilecek. 

 

Babası cinayetten şüpheleniyor

 

Bu arada ölen Abuzer Gören'in babası Yusuf Gören, oğlunun ölümünün kaza değiş cinayet olabileceğini ileri sürdü. Şüpheleri olduğunu belirten Yusuf Gören, "Oğlumu askere göndermeseydim, bugün yaşıyor olacaktı. Oğlumun hiçbir şeyi yoktu. Oğlumu öldürdüler" diye konuştu.

 

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