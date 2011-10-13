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Askerde "kötü muamele" iddiası İSTANBUL (A.A)

13 Ekim 2011 20:29

-Askerde "kötü muamele" iddiası İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - KKTC'de disiplin koğuşunda kötü muamele gördüğü iddia edilen ve 2,5 aydır Ankara GATA'da tedavi gören er Uğur Kantar hayatını kaybetti. Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) 24 Temmuz'dan bu yana tedavisi süren Uğur Kantar (21), vefat etti.  Uğur Kantar'ın cenazesinin, babası Aydın Kantar ve yakınları tarafından alınarak yarın İstanbul'da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi. KKTC'de askerliğini yaparken, askeri disiplin koğuşunda kötü muamele gördüğü iddia edilen ve kaldırıldığı Ankara GATA'da tedavi altına alınan er Uğur Kantar'ın babası Aydın Kantar, 28 Eylül'de konuya ilişkin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile görüşmüştü.

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