Asker yakalanan PKK'lıya parkasını verdi

T24 - Bingöl’ün Karlıova İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin 4 gün önce düzenlediği ve 1 PKK’lının öldürüldüğü 7’sininde teslim olduğu operasyonda, askerler üşüyen 15 yaşındaki çocuğa parkasını vererek yardımcı oldu. Teslim olmayan ve güvenlik güçlerine el bombası ile karşılık verince çatışmada öldürülen teröristin de bölge sorumlusu olduğu belirtildi.





Karlıova İlçesi’ne bağlı Sudurağı Köyü’nde 8 Aralık Perşembe günü ihbar üzerine düzenlenen hava destekli operasyonda 1 PKK’lının öldürülmesi, 7’sinin de teslim olması ile ilgili, Bingöl Valiliği tarafından bugün yazılı bir açıklama yapıldı.

"Bingöl bölge sorumlu öldürüldü"



Jandarma özel harekat timi, mayın arama, arama-kurtama köpekleri, Kobra helikopterleri, BTR-80 zırhlı askeri araçların katıldığı geniş kapsamlı operasyon hakkında detaylı bilgilerin verildiği açıklamada, "Güvenlik güçleri tarafından 08 Aralık 2011 tarihinde şafak vakti, Bingöl-Karlıova-Sudurağı köyü bölgesinde nokta istihbarata dayalı ve Jandarma Özel Harekat Timleri, Mayın Arama, Arama-Kurtarma Köpekleri ile COBRA ve BTR-80 zırhlı araçlarının katılımıyla operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonda, barındıkları yerde çevrilen bölücü terör örgütü mensuplarına ’teslim ol’ çağrısı yapılarak ikna edilmeye çalışılmış, yapılan çağrılara uyan 7 bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Güvenlik güçlerinin ısrarlı ’teslim ol’ çağrılarına 2 adet el bombası atıp, ateşle karşılık veren sözde bölge sorumlusu 1 terörist silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. İcra edilen operasyonda 1 öldürülürken, biri 1996 doğumlu olmak üzere 7 terörist teslim oldu" denildi.

"Örgüt içerisinde teslim olmak isteyenlerin sayısı fazla"



Valilik açıklamasında, operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah, örgütsel döküman ve bol miktarda mühhimatın bulunduğu belirtilerek, şu bilgilere yerverildi:



"1 M-16 piyade tüfeği, 7 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 Glock marka tabanca, örgütün Irak’taki merkezi Kandil ile görüşme yapma amaçlı 1 büyük telsiz, 2 küçük telsiz, 1 gece görüş dürbünü, silahlara ait şarjör, mühimmat ile örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Teslim olan teröristlerin verdikleri beyanlarında örgüt içerisinde kendilerine yönelik olarak örgütten kaçan veya teslim olan teröristlerin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü propagandası yapıldığı, kendilerinin de başlangıçta bu propagandadan etkilenerek teslim olmayı düşünmediklerini, ancak etraflarının güvenlik güçleri tarafından çevrili olması nedeniyle teslim olmaktan başka çare olmadığına karar verdiklerini, birçok örgüt mensubunun aslında örgütten kaçarak teslim olmayı düşündükleri, ancak bu yalan propagandadan etkilendiklerini belirtmiştir."

Bir asker 15 yaşındaki çocuğa parkasını verdi



Valilik tarafından basın bürolarına dağıtılan fotoğraflarda, çatışma öncesi güvenlik güçlerinin çağrısı üzerine 7 PKK'lının teslim olduğu, teslim olanlar arasında 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.



Teslim olan 15 yaşındaki PKK'lının soğuktan üşümesi üzerine operasyona katılan bir askerin, bu kişiye parkasını vererek onunla konuştuğu ve teselli etmeye çalıştığı görüldü. Güvenlik güçlerinin, yaptığı çağrılar ve yaptığı konuşmalarla 7 PKK'lıyı ikna ettiği, ikna edilemeyen 1 kişinin de bölge sorumlusu olduğu ve güvenlik güçlerinin teslim ol çağrılarına 2 el bombası atarak karşılık vermesi sonucu çatışma çıktığı ifade edildi. Çatışma sonrası bölge sorumlusu olan PKK'lının öldürüldüğü kaydedi.



