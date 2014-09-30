'Asker ve polis dün gece Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan çekildi' iddiası

Ümit Kıvanç*

Sınır kapısında ne oluyor? - Geceyarısı esrarı

Kobanê'ye açılan TC sınır kapısı Mürşitpınar'da saatlerdir (şu anda saat 02:40) asker ya da polis bulunmadığı ileri sürülüyor. İddia birkaç saattir birkaç ayrı adresten atılan tweet'lerle tekrarlandığı için, Twitter dışında kayda geçsin diye buraya aktarıyorum. Sadece ikisini aktarayım; DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'inkileri: Yaklaşık 21:00'de: "Gündüz bir tek sivil insanın yanaştırılmadığı Mürşitpınar sınır kapısında şu an tek bir asker ve polis yok. Kapı terk edilmiş. Neler oluyor?" Yaklaşık 22:00'de: "Asker ve polisin terk ettiği Mürşitpınar sınır kapısının güvenliğini parti yönetimimiz ve bir grup sivil yurtsever sağlıyor.”

Aynı sırada, tanklı toplu kalabalık bir İD konvoyunun Tel Ebyad'dan Kobanê'ye doğru harekete geçtiği yolunda haberler de geliyor. Bunlar arasında bağlantı kuranların bir kısmı, İD konvoyu Kobanê'ye rahat geçsin diye TC'nin sınır kapısındaki askeri polisi çektiğini iddia ediyor. Orada bunca görgü tanığı varken buna ihtimal vermek zor. Şu anda sınır kapısı kim bilir kaç kişinin gözetimi altında. Fakat devlet için en kritik sınır kapısı bütün gece nasıl başıboş bırakıldı, anlamak mümkün mü? Kobanê'ye yardım etmek isteyenler rahat geçsin diye yapılmadı bu herhalde! Bölgedeki insanların hiçbir yetkiliye ulaşıp durumu sormuyor oluşu da anlaşılmaz göründü doğrusu.

Günlerdir, olayları uzaktan izlemek durumunda olan, ama oradaki direnişi kalbiyle ruhuyla destekleyen insanların en büyük sıkıntı çektiği konulardan biri, sağlıklı bilgi alabilmek. Ne yazık ki, genellikle, birkaç tecrübeli yabancı gazeteci dışında hiçbir kaynaktan güvenilir haber alınamıyor. Bu tekinsiz durumda da endişe içerisinde beklemek dışında bir şey elden gelmiyor.

Saat 03:15 itibarıyla, Tel Ebyad'dan Kobanê'ye 70 kilometrelik yol kat etmek zorunda olan İD konvoyuna dair başka haber de alamadık. Almayı beklediğimiz haber, elbette, konvoyun koalisyon uçaklarınca vurulması. Buna karşılık, Amerikan jetlerinin epey uzakta, Irak/Felluce'de çok alçaktan uçarak bir sürü yeri bombaladığına dair haberler geldi.

(Sabah 08:00 itibarıyla bu konvoya dair herhangi bir yeni bilgi yoktu.)

[EK/08:00

Sabah saat 06:50 itibarıyla sınır kapısında herhangi bir devlet görevlisi hâlâ yoktu, HDP Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız, "Dün akşamdan beri bulunduğumuz Mürşitpınar Sınır Kapısı Şırnak'tan gelen sınır direnişçileri tarafından korunuyor," diye tweet atmıştı. 07:45'te Sarıyıldız duyurusunu yineledi, sınırda kontrolu hâlâ "Şırnaklılar"ın sağladığını bildirdi.]

[EK/09:30

Sabah İMC TV'nin sayfasına "Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndaki güvenlik önlemleri kaldırıldı" başlıklı bir haber girildi. Habere göre, "DBP’li belediye eşbaşkanları ile HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, İbrahim Ayhan ve DBP Eş Başkanı Kamuran Yüksek" halen "sınırda nöbet tutuyor". HDP Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan da, "kaygılandıkları için sınır nöbeti tuttuklarını", "sınır kapısından giden gelen araçları kontrol edeceklerini" söyledi. (Bu başlık altında sınır kapısının akıbetini izlemeyi bırakıyorum, başka ek yapmayacağım.)]

*Ümit Kıvanç'ın bu yazısı riyatabirleri.blogspot.com.tr adresinden alınmıştır.