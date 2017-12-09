Asker uğurlaması dönüşü kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Korkuteli ilçesinde asker uğurlamasından dönenlerin bulunduğu otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazada, 49 yaşındaki Abdurrahman Kurt öldü, 3 kişi de yaralandı.

Antalya Havalimanı\'ndan askere giden yakınlarını uğurladıktan sonra dönüşe geçenlerin bulunduğu Eyüp Kozan idaresindeki 15 KF 989 plakalı otomobil, saat 05.00 sıralarında Antalya- Korkuteli karayolunun Yazır Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobildeki sürücü Eyüp Kozan ile Abdurrahman Kurt, Duygu Kurt ve Gülsüm Kurt yaralandı. Kaza ardından sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Abdurrahman Kurt müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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