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ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA KAZA: 1 ÖLÜ İSTANBUL (A.A)

03 Aralık 2010 10:51

-ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA KAZA: 1 ÖLÜ İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - Bayrampaşa'da asker uğurlama konvoyunda meydana gelen kazada bir kişi öldü. Asker uğurlama konvoyunda yer alan Fikret Yılmaz'ın kullandığı 34 ZA 2160 plakalı minibüs, Kartaltepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde seyir halindeyken orta refüjde bulunan demir parmaklıklara çarparak devrildi. Kazada, amcasının oğlunu askere uğurlama konvoyuna katılan ve minibüsün camından sarkan Rümeysa Yılmaz (16) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Rümeysa Yılmaz'ın cenazesi Eyüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kendi kullandığı araç ile kızının ölümüne neden olmanın acısını yaşayan baba Fikret Yılmaz, olay yerine gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Kartaltepe Polis Merkezi'ne götürüldü.

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