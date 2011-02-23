-ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA ARBEDE RİZE (A.A) - 23.02.2011 - Rize'de asker uğurlama nedeniyle oluşturulan konvoya müdahale eden polislerle askere gidecek gençler arasında arbede çıktı. Olayda, görüntü almaya çalışan bazı gazeteciler de darbedildi. Alınan bilgiye göre, 155 polis ihbar hattını arayan bazı vatandaşlar, kent merkezi Atatürk Caddesi'nde askere gidecek gençlerin oluşturduğu araç konvoyunun trafiği aksattığını bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada bir polis memurunun konvoydakilerden Murat Ç'ye tokat attığı iddia edildi. Bunun üzerine polislerle gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayların büyümesi üzerine polis, gruba biber gazıyla müdahale etti. Kavgada başına aldığı darbelerle yaralanan Murat Ç, Rize 82. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan polis, kavgayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına da müdahale ederek bazı gazetecileri darbetti. Olay sonrasında gazeteciler Faik Bakoğlu ile Ali Bakoğlu, darbedildiklerini belirterek polislerden şikayetçi oldu. Cumhuriyet Polis Karakoluna giden gazeteciler ifade verdi. Ali Bakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Maalesef kime nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırdılar, babamı ve beni darbettiler. Kendilerinden şikayetçiyim'' dedi. Olaya müdahale eden polisler de karakolda ifade verdi. -İL EMNİYET MÜDÜRÜ: POLİSLERLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATACAĞIZ Rize Emniyet Müdürü Şammaz Demirtaş, kent merkezinde askere gidecek gençlerle polis arasında yaşanan arbede nedeniyle adli ve idari soruşturma başlatacaklarını söyledi. Demirtaş, olay sonrası Cumhuriyet Polis Karakolu'na giderek darbedilen gazetecilerle görüştü. Gazetecilere ''geçmiş olsun'' dileklerini ileten Demirtaş, arbede görüntülerini izledi, olay anındaki telsiz kayıtlarını istedi. Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, olayın üzüntü verici olduğunu belirterek, ''Olaya karışan polislerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatacağız. Olaya ilk olarak müdahale eden ve daha sonra olay yerine giden ekiplerin kayıtlarını inceliyoruz. Sorumlular hakkında gerekeni yapacağız'' dedi. Rize'de 155 polis ihbar hattını arayan bazı vatandaşlar, kent merkezi Atatürk Caddesi'nde askere gidecek gençlerin oluşturduğu araç konvoyunun trafiği aksattığını bildirmiş, konvoya müdahale eden polislerle askere gidecek gençler arasında arbede çıkmıştı. Olayda, görüntü almaya çalışan bazı gazeteciler darbedilmişti.