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Asker tartıştığı 2 komutanını öldürdü

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde bir asker cinnet geçirerek 1 asteğmen ve 1 astsubayı öldürdü.

10 Aralık 2011 02:00

T24 - Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde piyade er, tartıştığı komutanları Asteğmen Mehmet Soyuer ile Astsubay Kıdemli Üstçavuş Özkan Kurtoğlu'nu G-3 piyade tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.



Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Kızılçam Karakolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, piyade er A.A., bilinmeyen bir nedenle Asteğmen Mehmet Soyuer ile Astsubay Üstçavuş Özkan Kurtoğlu ile tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kendini kaybeden er A.A., G-3 piyade tüfeğiyle karakolun içinde asteğmen Soyuer ile astsubay Kurtoğlu'na art arda ateş etti. Silah sesleri üzerine diğer askerlerin çağırdığı ambulanslarla, ağır yaralanan Soyuer ile Kurtoğlu, Antakya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Asteğmen Soyuer ve Astsubay Kurtoğlu, burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Şüpheli asker ise gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Asteğmen Mehmet Soyuer'in cenazesinin memleketi Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ne, Astsubay Özkan Kurtoğlu'nun cenazesinin de Elazığ'a gönderileceği bildirildi.


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