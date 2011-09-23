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Asker tartıştığı 2 arkadaşını yaraladı ADANA (A.A)

23 Eylül 2011 21:29

-Asker tartıştığı 2 arkadaşını yaraladı ADANA (A.A) - 23.09.2011 - Adana'da asker hastanesinde nöbet tutan er, yan taraftaki Adana Numune Hastanesi bahçesinde bulunan 2 askeri tüfekle yaraladı. Merkez Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki Adana Asker Hastanesi'nde nöbet tutan er Hüseyin U. (20), rahatsızlıkları nedeniyle Adana Numune Hastanesine sevk edilen er Seydi Döner (21) ve Emre Özel'i (22) bahçede görünce, kendisine sigara almalarını istedi. Döner ve Özel, bir süre sonra sigara paketini tel örgülerden uzatıp, Hüseyin U. almak isterken geri çekti. Döner ve Özel ile şaka yaptıkları için tartışmaya başlayan Hüseyin U. nöbette kullandığı kalaşnikof marka tüfekle 2 el ateş etti. Yanağından yaralanan Döner ile bacağından vurulan Özel, hasta yakınları tarafından 5 metre yakınlarındaki Numune Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Döner'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş da, yaşanan üzücü olayı doğrulayarak, polis ekiplerinin, Asker Hastanesi ve Numune Hastanesi bahçelerinde delil araştırması yaptığını, Hüseyin U'nun gözaltına alınarak, olayı soruşturacak askeri savcılığa teslim edildiğini bildirdi.

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