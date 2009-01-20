Asker tam kadro cenazede

Genelkurmay medyayı uyardı: Kırca'ya yargısız infaz yapıldı

JİTEM komutanı intihar etti

Kılınç alkışlandı



Madalyası da cenazede

'Vatanı korumaya çalışanları içeriye alıyorlar'

'Kahramanları bitiremezsiniz'

'O bizim şehidimiz'

Ailesi: Artık Kırcalar zor yetişir

Kırca toprağa verildi

Hakkında çıkan iddiaların ardından intihar ettiği ileri sürülen eski JİTEM Komutanı emekli albay Abdülkerim Kırca, Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Kocatepe Camii'ndeki cenaze namazına başta Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ olmak üzere tüm kuvvet komutanları katıldı. Hükümet cephesinden ise sadece İçişleri Bakanı Beşir Atalay cenazeye katıldı. Atalay, aileye taziyesini sunduktan sonra cenazedeki yerini aldı. Bakan Atalay'ın törende sadece kuvvet komutanlarıyla tokalaşması dikkat çekti.Cenazeye katılanlar arasında ilginç isimler de vardı. Bunlardan biri de Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan eski MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç oldu. Kılınç, Başbuğ ve kuvvet komutanlarıyla tokalaşmadan önce selam verdi. Komutanlardan aynı şekilde selama karşılık geldi. Tuncer Kılınç’ın camiye geldiği sırada vatandaşların alkışladığı gözlendi.Ailesi Kırca’ya eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından verilen “Devlet Üstün Hizmet Madalyası”nı da cenazeye getirdi.Cenaze sonrası acılı eşi Meriç Kırca “Kocam gibi bu vatanı korumaya çalışanları tek tek içeriye alıyorlar” diye feryat etti.Kırca’nın erkek kardeşi ise “Dik duracağız kahpeleri sevindirmeyeceğiz” dedi.Aileden oldukları öğrenilen kişiler ise önce medya mensuplarına tepki gösterdi. Sonra da “İtirafçıların değil iftiracıların yasasıdır. At iftirayı kaç yurtdışına”, “Kahramanlar öldüğünde görmezsiniz” diye sloganlar attılar.Onlarca gazinin de törene katıldığı gözlendi. Ayrıca 10 kadar tekerlekli sandalyeli gazi de cenaze de hazır bulundu."İyi ki varsınız Başbuğ paşam", "Onlar itirafçı değil iftiracı" "Kahramanları öldürerek bitiremezsiniz" diye sloganlar attılar. Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ cenazeden ayrılırken gazilerin yanı geldi ve hepsiyle ilgilendi.Namazın ardından cenazenin askeri top arabasına konulduğu sırada vatandaşlar “O bizim şehidimiz, gurur duyuyoruz” diye slogan attı. Ve Kırca’nın naaşı alkışlarla top arabasına konuldu.Emekli albay Abdülkerim Kırca'nın ailesi törende bir açıklama yaptı. İşte ailenin açıklaması:"Bazı şer odaklarının yaygınlaştırdığı olumsuz havanın milletine sadakatle ve can siperine hizmet etmiş insanları, hayatından vazgeçer hale getirdiğinin canlı bir örneği ile karşı karşıyayız. Bu sorumsuzluk, Kırca ailesine olduğu gibi necip milletimizi de derinden sarsmaktadır. Aklı selimin gelip geleceğini ummaktan başka şu anda elimizden başka bir şey gelmiyor. Tek tesellimiz kahraman silah arkadaşlarının ayakta dimdik sergiledikleri birlik beraberlik havasıdır. Yarınlardan eğer ümitliysek siz değerli komutanlarımızın vakur duruşu sayesindedir.Bu sorumsuzluk vatansever duygularla çalışan fedakar, feragat sahibi insanların gelecekte bulunmasını zorlaştırabilir. Unutulmamalıdır ki Kırcalar kolay yetişmiyor.Aziz milletimizin başı sağ olsun, evladımıza, milletinin değerli evladına Allahtan rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun."Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na getirilen Kırca'nın cenazesi dualarla defnedildi.Defin törenine Kırca'nın eşi Meriç Kırca, kızları Ayça ve Gökçe Kırca, yakınları ve aralarında bazı generallerin de bulunduğu askeri personel katıldı.Defin esnasında ayakta güçlükle durduğu görülen Meriç Kırca, "O bu bayrak için, bu devlet için gitti", "Vatanı için çalışanları hain gösterdiler", "Vatanı bölmeye çalışanlara inandılar" diyerek duygularını dile getirdi.Bu arada, Gaziler Derneği Genel Başkanı Ali Kiraz da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırca hakkında "asılsız" beyanatlar veren kişiler ile bunu yayınlayan medya kuruluşları hakkında yasal yollara başvuracaklarını belirtti.Kiraz, bu tür yayınların amacının, "terörle mücadele edenlerin mücadele azminin kırılması" olduğunu söyledi.