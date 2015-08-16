'Asker, Suriye sınırında ateş açtı; 2 kadın ve 15 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi'

Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan Tel Abyad’ın batısındaki Girê Sor köyü yakınlarından Türkiye’ye geçmek isteyen 40 kişilik sivil gruba sınırda bekleyen askerler tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Ateş sonucu iki kadının olay yerinde 15 yaşındaki Mihemed Hesen Bunyamîn’in ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Bunyamîn’in vücudundan 10 mermi çıkarıldı.

DİHA’nın haberine göre, TSK’nın ateşi sonucu 9 kişi de yaralandı. Yaralıların bir bölümü Kobanê’deki Emel Hastanesi’ne, 4 kişi ise Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan geçirilerek Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi ise Suruç’tan Urfa kent merkezine sevk edildi.

‘Katliam tasarlanmış’

Otopsi için Urfa Adli Tıp Kurumu’na gönderilen oğlunun cenazesini Tel Abyad’a bağlı Ayn-el Arûz köyüne götürmek üzere Urfa’ya gelen baba Hesen Bunyamîn, olayı katliam olarak niteledi.

Bunyamîn, “Bu insanlar hiçbir suçu ve günahı yokken vuruldu. Üstelik Rojava topraklarında vuruldu. Ve kaçakçılara yaptıkları gibi değil, vücudundan 10 mermi çıktı. Bu da gösteriyor ki bu kurşun yağmuruyla bir katliam tasarlanmış” dedi.

‘IŞİD’e kılını kıpırdatmayan asker çocuğumu öldürdü’

Baba Bunyamîn sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm sınır hattında DAİŞ çetecileri tüm dünyanın gözü önünde elini kolunu sallayarak dolaşırken bir şey yapmayan asker ve Türk devleti, 15 yaşındaki bir çocuğa 10 mermi sıkıyor. Diyelim ki Türkiye’ye geçmeye çalışıyordu, diyelim ki kaçakçıydı. Yapılması gereken bu mudur? Nerede insanlık değerleri, evrensel hukuk kuralları? Sadece benim çocuğum değil şu ana kadar DAİŞ’e sesini çıkarmayanlar bu sınırlarda yüzlerce günahsız insanı katletti.

Baba Bunyamîn, katliamı ne pahasına olursa olsun AİHM’e götüreceğini ve Kürt gençlerinin sesini dünyaya ulaştıracağını da sözlerine ekledi.”