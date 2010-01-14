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Asker, sivil mahkemede ; karar, Anayasa'da

Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasını sağlayan yasa hükmü Anayasa’ya taşınıyor.

14 Ocak 2010 02:00

T24- Hükümetin mini Anayasa değişikliği paketine, bir madde daha giriyor. Darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen askeri personel ile ilgili başlatılan tüm soruşturmaların dayanağı olan askerlerin ‘örgütlü’ suçlarda sivil mahkemede yargılanmasına imkan sağlayan yasa hükümleri, Anayasa’ya taşınıyor.

Geçen dönem geceyarısı operasyonuyla yapılan yasa değişikliği ile sivillerin, işledikleri askeri suçlarda sivil mahkemede, asker kişilerin ise ‘örgütlü suçlarda’, ağır ceza mahkemelerinde yargılanması düzenlenmişti. Askeri mahkemelerin savaş ve sıkıyönetim halindeki yetkilerine ise dokunulmamıştı.

Düzenlemenin asker kişilerin sivil mahkemede yargılanmasına imkan sağlayan hükmü, muhalefet tarafından sert eleştirilere neden olmuş ve CHP, düzenlemenin Anayasa’nın Askeri Yargı başlıklı 145’inci maddesine aykırı olduğunu iddia ederek, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu

Hürriyet gazetesinin haberine göre hükümet, şimdi düzenlemenin mahkeme tarafından iptal edilme olasılığına karşı, bu hükme Anayasal güvence kazandıracak. Bu durumda, CHP’nin başvurusu da sonuçsuz kalacak.

HSYK’nın yapısı değişecek

Partilerin kapatılmasının zorlaştırılması ve Anayasa Mahkemesi’nin yapısının değiştirilmesi, memurlara toplu sözleşme hakkı verilmesi gibi bilinen maddeleri içeren Anayasa paketinde yer alacak bir başka değişiklik ise Yargıtay atamaları konusunda kıyasıya tartışmaların yaşandığı Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısı olacak.

İki veya üç daireden oluşacak HSYK’nın üye sayısı 21’e yükselecek. Yargı Reformu çalışmasında da yer alan bu önerinin pakete alınmasında, HSYK üyeleri ile Adalet Bakanı arasında yargıya yapılan atamalar konusunda sık sık yaşanan krizin etkili olduğu belirtiliyor.

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