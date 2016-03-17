Özel Tim, Şırnak kent merkezinde

Şırnak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlatılan 'Şehit Üsteğmen Mehmet Çiftçi Operasyonu' kapsamında 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Dicle Mahallesi'nde konuşlanırken, jandarma özel harekat timleri de operasyon için kent merkezine indi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Sekvan Küden'in haberine göre, Şırnak Valiliği kararı ile 14 Mart'ta uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlayan operasyonunun kapsamı genişletildi. Daha önce kent merkezinde bulunan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan belirlenen PKK noktalarını top atışına tutan tanklar, bu kez kışladan çıkarılarak, Dicle Mahallesi'ndeki üst bölgede konuşlandırıldı.

Askerin mahallelere girmeye başlamasıyla birlikte sokaklardan da çatışma sesleri yükseldi. Yeni Mahalle'ye inen jandarma özel harekat timleri ile PKK'lılar arasında zaman zaman sıcak temas yaşanıyor.