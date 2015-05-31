Asker sınırda tatbikat yaptı, YPG'liler seyretti

Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan Mardin’in Nusaybin ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı sınır bölgesinde, sınır hattındaki yasa dışı gösterilere yönelik zırhlı araçlarla askeri tatbikat gerçekleştirildi.

Ahmet Akkuş'un DHA'da yer alan haberine göre, Nusaybin 2’nci Hudut Taburu’na bağlı zırhlı kariyer tankları, askeri personel taşıyıcı, kobra zırhlı araçlar ve 50’ye yakın asker bir süre önce göstericiler tarafından sökülen sınır tellerinin olduğu bölgede tatbikat yaptı.

Tatbikat gereği sınırda 5 sivil asker, sınır tellerini kaldırır gibi yaparak slogan attı. Askeri araçtan önce Kürtçe ve Türkçe anons saptıktan sonra askerler tatbikat gereği 5 kişiye müdahale etti.

Tatbikat sırasında sınırın Suriye tarafında PYD bayrağı görülürken, YPG’lilerin de askerin tatbikatını meraklı gözlerle izlediği görüldü.

Yasa dışı sınır geçişlerinde ve sınırdaki yasa dışı gösterilere yönelik gerçekleştirilen tatbikat öğlen saatlerinde sona erdi.