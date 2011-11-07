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Dünya

Asker, polis vaadiyle kazandı GUATEMALA (A.A)

07 Kasım 2011 10:10

-Asker, polis vaadiyle kazandı GUATEMALA (A.A) - 07.11.2011 - Guatemala'da devlet başkanı seçimini sağ kanattaki emekli general Otto Perez kazandı. Guatemala 1986 yılında demokrasiye geçtiğinden beri iktidara gelen ilk askeri yetkili olan Perez'in yüzde 96'sı sayılan oyların yüzde 54,5'ini kazanarak devlet başkanı olduğu belirtildi. Guatemala seçim mahkemesinin, Perez'in kazandığını ilan etmesinin ardından eski generalin yandaşları kutlamalar başladı. Otto Perez'in rakibi işadamı Manuel Baldizon ise oyların yüzde 45,5'ini aldı. Orta Amerika'nın en büyük ekonomisi Guatemala'daki seçimin sonucunun, solcu Devlet Başkanı Alvaro Colom'un şiddeti ve Meksikalı uyuşturucu kartellerinin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığında ana rota olarak kullanmasını engellemede başarısız olmasının yansıması olduğu belirtiliyor. 60 yaşındaki Perez, cinayet ve uyuşturucuyla mücadelede sokaklara askerleri konuşlandıracağını, polis sayısını artıracağını taahhüt etmişti. 14,7 milyon kişinin yaşadığı Guatemala'daki cinayet oranı ABD'dekinin 8 katı.

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