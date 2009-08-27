Asker, PKK'lı Doğan'a yazılan şarkıyı çaldı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında halk konseri veren askeri bando, PKK'lı Delil Doğan'ın kendisi gibi örgütün kurucularından olan ağabeyi Mazlum Doğan'ın cezaevinde kendisini yakması üzerine yazdığı 'Cane Cane' adlı türküyü çaldı

7’inci Kolordu Komutanlığı ile 2’inci Hava Kuvvet Komutanlığı Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında dün akşam kent merkezindeki Anıt Park’ta halk konseri verdi. Konserde bando marşların yanı sıra popüler şarkılar da seslendirdi. Bunlar arasında, 35 yıldır yurt dışında yaşayan Kürt ozan Şivan Perver’in meşhur ettiği ‘Cane cane’ adlı parça oldu.

Askeri bandonunun büyük bir keyifle çaldığı ‘Cane Cane’ adlı parçanın söz ve bestesi PKK’nın kurucularından Mazlum Doğan’ın kardeşi Delil Doğan’a ait. Delil Doğan da tıpkı ağabeyi Mazlum Doğan gibi PKK’nın kuruluşunda yer aldı. Delil Doğan, ağabeyi Mazlum Doğan, 1982 Mayıs’ında Diyarbakır Cezaevi’nde kendisini yakınca ‘Cane Cane’ adlı türküyü kağıda döktü. Bu türkü Şivan Perver tarafından seslendirildi. İbrahim Tatlıses ise ezgiyi Türkçeye çevirdi. Bu sayede PKK’lı Doğan’ın şarkısı geniş kitlelere ulaştı ve popüler bir parça haline geldi. Son olarak da bu ezgi Askeri Bando tarafından Diyarbakır’da çalındı.