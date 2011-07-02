-ASKER NÖBETTE İNTİHAR ETTİ BALIKESİR (A.A) - 02.07.2011 - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan bir asker, nöbeti sırasında silahıyla intihar etti. Alınan bilgiye göre, Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yağcılar Köyü Jandarma Karakolu'nda görev yapan er Musa Ertürk (21), karakolun önündeki kulübede nöbet tuttuğu sırada silahıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Kulübeden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine giden askerler tarafından bulunan Ertürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş aylık asker olduğu bildirilen Musa Ertürk'ün, yaklaşık 1.5 yıl önce ağabeyinin de intihar ettiği ve bu nedenle uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Ertürk'ün cenazesinin Manisa'da toprağa verileceği bildirildi.