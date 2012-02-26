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Asker, mağaralarda PKK'lı aradı

İlkbahar aylarının yaklaşması ile birlikte jandarma ve polis, terör örgütüne yönelik operasyonlarını sıklaştırdı.

26 Şubat 2012 18:32

 

T24 - Genelkurmay Özel Kuvvetler Taburu ile jandarma ve polis özel hareket birlikleri tarafından Hakkari ile Şırnak arasında bulunan Kato Dağı bölgesine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, mağaralar ve bazı evler didik didik arandı. 
 
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2 gün önce Hakkari ve Şırnak arasında bulunan Kato Dağı eteklerinde bulunan Armutlu ve Kavaklı bölgelerine operasyon düzenlendiği bildirildi.
 
Operasyonun Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Özel Hareket Birliği, Genelkurmay Özel Kuvvetler Taburu ve Polis Özel Hareket Timleri ile birlikte yapıldığı açıklandı.
 
Yazılı açıklamada şöyle denildi:
 
"Bölge insanımızın verdiği bilgiler ışığında halkımızın can ve mal güvenliği için 23 Şubat 2012'de Dağ ve Komando Tugay, Jandarma Özel Hareket Birliği, Genelkurmay Özel Kuvvetler Taburu ve Polis Özel Hareket Birlikler ile müşterek olarak ortalama 1.5- 2 metre kar kalınlığı olan Kavaklı, Armutlu bölgelerinde PKK, KCK terör örgütü mensuplarının barındığı mağara, sığınaklar ile adli makamlar tarafından verilen izin doğrultusunda bazı evlerde ve eklentilerinde yasalara ve usulune uygun aramalar yapılmıştır. Her türlü olumsuz hava koşulu ve kar durumuna rağmen bölge halkının verdiği bilgi ve desteklerle operasylonlar en ucra noktalarda da devam edecektir."
 

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