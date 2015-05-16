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Asker, 'kurmaylık sınavı soruları sızdırıldı' iddiasını yalanladı

Tuğgeneral Özkürkçü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iddialarla ilgili soru sorulduğunu ve kendilerinden de bu yönde bir soruşturma olmadığı cevabının alındığını vurguladı

16 Mayıs 2015 20:37

Genelkurmay Başkanlığı, "kurmaylık sınavı sorularının sızdırıldığı" yönündeki haberleri yalanladı. Açıklamada, herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü, "Kurmaylık Sınavı Soruları Sızdırıldı" başlıklı haberle ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Özkürkçü, haberde iddia edildiğinin aksine; kurmaylık sınavı sorularının sızdırıldığına dair ne Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler imzasıyla ne de Genelkurmay Adli Müşavirliğince herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadığını kaydetti.

Tuğgeneral Özkürkçü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bu kapsamda sorulduğunu ve kendilerinden de bu yönde bir soruşturma olmadığı cevabının alındığını vurguladı. Açıklamada, "Anılan kişiler bir internet sitesi üzerinden uzman çavuşluğa, astsubaylığa vb.. okullara giriş yapacak adaylara daha önce çıkmış soruları baz alarak bilgi notları ve soru örnekleri satmış olmalarından dolayı suçlanmışlar ve haklarında dava açılmıştır" denildi. 

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